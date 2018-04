Kaj se dogaja na Planet TV?

Bralci ste se obrnili na nas, češ da oddaje The Biggest Loser Slovenija ni več v terminu, ko bi morala biti. Lahko vas potolažimo, da jo boste lahko še naprej spremljali, le v drugem terminu.



Iz Planet TV so pojasnili: »Res je prišlo do spremembe v sporedu. The Biggest Loser Slovenija je odslej na sporedu od torka do petka ob 21. uri, oddaja Kartoteka pa je prestavljena na zanjo ugodnejši termin ob ponedeljkih ob 21. uri.«



Dodajajo še, da ta teden ne bo oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki bo na sporedu za Kartoteko. Naslednja bo tako prihodnji ponedeljek ob 22. uri.