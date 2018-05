Kaj se dogaja? Maja onemogla pristala na tleh

Priznal seks škandal, je to Trumpov konec?

NEW YORK – Nekdanji newyorški župan in novi član odvetniške ekipe predsednika ZDA Rudy Giuliani je v sredo na ameriški televiziji Fox News presenetljivo priznal, da je predsednik ZDA Donald Trump Michaelu Cohenu vrnil 130.000 dolarjev, ki jih je ta plačal pornografski igralki Stormy Daniels. Giulianijevo priznanje Trumpove vpletenosti v škandal, in to celo v oddaji Cohenove stranke in