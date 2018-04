Je to izjava, zaradi katere se je poslovil Werner?

Kaj imata skupnega?

»Elvis je prepričal množice, da je kralj rokenrola, medtem ko sem jaz množice prepričal, da sem ljudski pevec, pevec ljudskih src,« je prepričan Werner.

V tokratni oddaji Zvezde plešejo so se tekmovalci preizkusili v ikoničnih plesih. Takoj ko jeizvedel, da bo oponašal, je dejal, da ima kralja rokenrola enostavno v sebi. 'Kralj ljudskih src' je prepričan, da ima prav tako močno karizmo, kot jo je imel pokojni pevec. »Jaz se te karizme ne morem rešiti, ne morem je umakniti.« Ob koncu treninga pa je dejal celo, naj v studiu pripravijo zdravnike in prvo pomoč, saj da bodo »bejbe kar padale«.Tudije med njima ugotavljal podobnosti in ugotovil, da imata naslednje stvari skupne: oba sta moška, sta popularna pevca in lomitelja ženskih src.Kot se je pošalil Poles, je šel sam obnovit znanje o prvi pomoči, da jo bo lahko nudil tistim, ki bodo omedlele.