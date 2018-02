Jasna Kuljaj spregovorila o travmah

Temnolasa in nasmejana deklica, ki se smehlja s fotografije, ni nihče drug kot voditeljica Jasna Kuljaj. Ta je ob pogledu na fotografijo iz osnovnošolskih dni obujala spomine in priznala, da je to pravzaprav ena redkih fotografij, ki jih ima iz tistih časov. Gimnastike takrat sicer ni trenirala, se je pa v puberteti ukvarjala z atletiko. »Na Žaku v Ljubljani, ampak mi je zmanjkalo vztrajnosti. Dobro mi je šel tek na kratke proge, mislim, da je bil moj najboljši čas na 60 metrov 9,3 sekunde. Zastopala sem tudi gimnazijo Šentvid na atletskih mitingih,« nam je povedala Jasna in priznala, da je sovražila tek na dolge proge. »Spomin na kros v Tivoliju je ena najhujših travm iz mladosti. Danes bi 600 metrov brez težav odtekla, ne vem, kako to, da sem bila takrat v tako slabi kondiciji in me je zanimalo le tisto, kar se je dalo doseči z enim skokom oziroma v desetih sekundah,« je še dodala v smehu.

Kros? Nočna mora!