Ivo Daneu bo na zid obesil Pirellijev koledar

Oprijetih oblačil je bilo tudi nekaj.

Tim Gajser

55

let že podeljujejo koledarje.

Pisalo se je leto 1963, ko je italijanski gumarski proizvajalec Pirelli prvič izdal svoj koledar. Z nekaj vmesnimi prekinitvami zaradi finančne krize so ga izdajali vsako leto. In ga še danes. S pomočjo dobrih fotografov, odličnih modelov in priznanih oblikovalcev je koledar pridobil kultni status.Natisnejo ga v le nekaj izvodih, podarijo pa ga – vplivnim posameznikom. To mu še dodaja vrednost in zaželenost. V Sloveniji ga je letos prejelo zgolj šest srečnih izbrancev, tistih, ki so vsak po svoje naredili vtis na svojem področju delovanja. Slavnostna podelitev je že tradicionalno potekala pri Avtocentru Špan, kjer so koledar za to leto prejeli kuharska mojstrica, pevka, ekstremni kolesar, motokrosistkošarkarska legendain konstruktor letalnice v PlaniciPodelitve se je udeležilo več znanih Slovencev, med njimi tudi pevec, ki ga je v zadnjem času videti na vse več prireditvah različnih predznakov. Kot smo že vajeni, ga je tudi tokrat spremljala njegova žena. Jože je, čeprav mu tega na prvi pogled najbrž ne bi pripisali, velik ljubitelj hitrih in drznih avtomobilov. Tudi sam je lastnik belega mercedesa CLS 350. Gre za izjemno močen avto, z ekstremno hitrimi pospeški.Za adrenalin je na dogodku poskrbel. Svoje akrobacije, ki vedno znova jemljejo dih, je tokrat izvajal kar na dvokolesnem jeklenem konjičku. S svojo lepoto in postavo pa je zbrane navduševala manekenka, ki je za dogodek izbrala oprijeto črno obleko.Program prireditve je povezoval. Moramo priznati, da smo ga že kar malo pogrešali v voditeljski vlogi. Najbrž se je zadnje čase precej več posvečal ženi, s katero sta leto po poroki januarja končno odšla na zaslužene medene tedne nekam v Azijo. Kdo bi si mislil.