Ivica razkrila, koliko kilogramov je izgubila

Ivica Vergan je v šovu Zvezde plešejo tokrat plesala tango. Napovedala je, da bosta s soplesalcem Matejem Krajcerjem izvedla tudi dvig.



Ivica in Matej sta napoved uresničila, sodnica Katarina Ventorini pa je njun dvig pohvalila kot krasnega in pogumnega.



»Če bi moja mama tako obračala glavo, bi se ji 'odšravfala' in padla dol,« je bil hudomušen Lado Bizovičar, najstrožji med sodniki, Andrej Škufca, pa se je spraševal, ali lahko po videnem 66-letna Ivica v bodoče še ponudi kak napredek, saj se sezona šova bliža polovici in gre vse bolj zares.



Da Ivica še kako zares jemlje svoje plesne nastope, pa dokazuje podatek, ki ga je zaupala voditeljici Tari Zupančič. V šovu je namreč shujšala kar 12 kilogramov. »Samo zato, da me lahko Matej še više dvigne,« se je pošalila.



Kljub pogumu, ki ga je pokazala, so ji sodniki namenili najnižje ocene. Skupaj je prejela le 18 točk.