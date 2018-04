Hiša Stare trte je postala najstnica

Doris Urbančič Windisch, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, in poslovnež Saša Arsenovič

Ker je hiša te dni praznovala 11. rojstni dan, so ji pripravili rojstnodnevno zabavo.

Stane Kocutar dobro skrbi za staro damo.

Ena izmed prvih asociacij ob omembi mesta Maribor je za mnoge tudi najstarejša trta na svetu. Čeprav ima potomce že po celotni Sloveniji, je njen izvor še zmeraj zasajen pred hišo, poimenovano po njej, pred Hišo Stare trte. Stavba v idiličnem okolju na obrežju reke Drave je v Mariboru tudi prostor, kjer se odvijajo številne prireditve z vinsko in kulinarično tematiko. V poletnih mesecih lahko posedite na vinskem vrtu in ob odličnem štajerskem vinu uživate ob pogledu na častitljivo vinsko kraljico.Ker je hiša te dni praznovala enajsti rojstni dan, so ji pripravili rojstnodnevno zabavo. Zbrane je na sončen pomladni dan nagovoril župan občine Maribor. S svojim rednim spremljevalcem, klobukom, je deloval zadovoljno in nič kaj zaskrbljeno, čeprav že mora misliti na letošnje volitve.Spregovorila sta tudi, direktorica Zavoda za turizem Maribor – Pohorje, in najbrž najpomembnejši predstavnik na tem dogodku,. Stane, ki je odgovorni urednik na Radiu Maribor, ima pomembno nalogo, bolje rečeno čast, da je viničar in skrbnik Stare trte. Omenjeno zadolžitev je prevzel leta 2010, in kot pravi, je delo s staro damo na Lentu prijetno in zanimivo. Negovanje in ohranjanje prvovrstnega živega spomenika mu gre odlično od rok.Za glasbo so poskrbela tri lepa dekleta, združena pod imenom Trio Serafine.inso tudi članice ansambla Opere SNG Maribor. Ker pa so z vso dušo zapisane glasbi, so ji predale tudi svoj prosti čas.Priložnost so organizatorji izkoristili tudi za predajo cepičev najstarejše tre mariborskim hotelirjem. Med drugim je cepič prejel, eden največjih in najuspešnejših mariborskih poslovnežev, ki ima v lasti tudi najsodobnejši hotel v Mariboru.