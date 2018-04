Henrika še drugič poslali domov. Poglejte, kaj naklepa

Šarec napovedal ukinitev državnega sveta in spremembo volilnega sistema

MEDVODE – Člani Liste Marjana Šarca (LMŠ) so na zboru za predsednika soglasno potrdili kamniškega župana Šarca. Potrdili so programska izhodišča, ki so jih zajeli v dokumentu Čas je za novo generacijo in temeljijo na snovanju »solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno kredibilne in do vseh poštene države«. Slogan stranke ostaja Človek, skupnost, država. Med ključnimi