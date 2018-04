Grošljeva ima dovolj nategovanja, zadevo je predala odvetniku

Zdraham povezanim z lanskoletno, prvo sezono The Biggest Loserja kar ni videti konca. Čeprav je od zadnje oddaje prve sezone minilo že več kot tri mesece, voditeljica Špela Grošelj še vedno ni dobila celotnega plačila za opravljeno delo. Na del honorarja še vedno čaka tudi eden izmed scenaristov šova Miha Brajnik. Grošljeva je zadevo predala odvetniku, prek katerega bo skušala dobiti tisto, kar ji po pogodbi pripada. V tožbo se je podal tudi Brajnik. Se lahko obriše pod nosom?

Srbsko podjetje Omega Productions naj bi se z Grošljevo poskušalo dogovoriti, Brajnik pa plačila menda ne bo dočakal, saj naj ne bi bil prisoten na snemanjih. Brajnik te očitke zavrača in pojasnjuje, da je manjkal zgolj en dan, takrat, ko je imel operacijo zlomljenega prsta na nogi. Od takrat naprej pa je bil prisoten na vseh snemanjih, in to z berglami.



Direktor podjetja Nemanja Mićič pred kamero ni želel, je pa v sporočilu novinarki razkril, da je imel Dare Hriberšek honorar v višini sedem tisoč evrov neto mesečno, Brajnikov honorar pa je bil visok 8500 evrov, del pa mu ne bo izplačan, ker ni predložil ustreznega zdravniškega dokazila. Vpletel se je celo inšpektorat

Honorarji pa niso edina stvar, okoli katere so nastali zapleti. V Tedniku so poročali tudi, da delavci, ki jih je podjetje Omega Productions pripeljalo iz Srbije, niso imeli urejenih dovoljenj za delo v Sloveniji. To so potrdili tudi na zavodu za zaposlovanje, kjer so pojasnili, da so od omenjenega podjetja v letu 2018 prejeli le štiri vloge za dovoljenja, v letu 2017, ko so snemali prvo sezono, pa nobenega. Postopek je zato uvedel tudi Inšpektorat za delo RS.



Težave pa bodo kljub menjavi večjega dela ekipe na Planet TV imeli tudi v novi sezoni, saj je nadzornik triglavskega narodnega parka namreč ugotovil, da niso imeli ustreznih dovoljenj za snemanje prvih oddaj na Pokljuki. Projekt je tudi tokrat vreden več kot 800 tisoč evrov. Pristojni molčijo

Da se na Planet TV in v povezavi s snemanjem priljubljenega resničnostnega dogajajo čudne stvari, smo poročali že pred časom, ko je direktor Planet TV Vladan Anđelković udaril scenarista Dareta Hriberška. Med njima naj bi zavrelo tudi zato, ker je Anđelković brez televizijskih izkušenj zaposlil svojo partnerico Lili Rodošek, ki je nato odpustila štiri urednike. Hriberšek je zadevo predal policiji, na Planet TV pa pravijo, da gre za interno zadevo in da v imajo v podjetju ničelno toleranco do nasilja.



O tem, kaj se dogaja v podjetju, ki je v večinski lasti države, hoče vedeti tudi poslanec Vinko Gorenak, ki je na vlado naslovil poslansko vprašanje, a odgovora še ni dočakal. Prav tako odgovorov niso dočakali pri Tedniku. Naslovili so jih na Ukom, od koder so jih preusmerili na SDH iz SDH pa so jih napotili na Telekom, ki je 66-odstotni lastnik omenjene televizijske družbe.