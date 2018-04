Gledalci sploh niso opazili, da je pela pevka, ki je ni bilo v studiu

Lea Sirk, Ema 2018. FOTO: Sandi Fiser

Plesni orkester Pop TV pod okriljemvsak teden navdušuje s svojimi priredbami, ob katerih svoje boke zibajo slovenski zvezdniki in njihovi vrhunski soplesalci. Zaradi obveznosti naše evrovizijske predstavnice se je moralaposloviti od orkestra, a je lahko izurjeno uho v nedeljo vseeno slišalo in zaznalo njen glas.Čeprav so vse skladbe v šovu izvajane v živo, so pri plesuinpredvajali posnetek skladbe Chandelier. Da je tehnično zelo zahtevno skladbo res izvajala Lea, so nam potrdili tudi na Popu. »Skoraj vse pesmi v oddaji Zvezde plešejo so izvedene v živo s Plesnim orkestrom Pop TV pod okriljem Bojana Zupančiča – Župce, razen v primeru, če ima pesem posebne tehnične zahteve. Tako je bilo v primeru izvedbe pesmi Chandelier glasbenice , zato je bila pesem posneta, vokalno pa jo je izvajala Lea Sirk,« so pojasnili.