Gledalci nad Pop TV, kriv je tekmovalec Masterchefa

V Masterchef kuhinji je vroče, a ne le zaradi ognja in kuhanja. Odnosi so namreč napeti bolj kot kadar koli do zdaj. Če dobro pomislimo, takemu obračunavanju med sotekmovalci nismo bili priče v nobeni od preteklih sezon.



Za slabo voljo sta poskrbela Leon in Gašper. Prvi je Gašperja označil za truplo in mu edini, ko so ga sodniki poslali na balkon, ni zaploskal. Leon je namreč prepričan, da se Gašper pretvarja, taktizira in »se dela«, da zna manj, kot je v resnici obvlada.



Njegove težke besede pa so bolj kot Gašperja razburile gledalce, ki so se po oddaji na družabnih omrežjih spravili na Leona in od produkcije zahtevali, da ga za njegove izjave kaznujejo. Leona so gledalci označili za negativca, njegovo vedenje pa za katastrofalno in neokusno. Očitali so mu, da iz njega vejeta sama žlehtnoba in hudobija ter da se obnaša kot petletni otrok.