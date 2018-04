FOTO: Zvezdnica Big Brotherja neutolažljiva: pred hišo so ji ukradli psa  

V zadnjih tednih poročamo o nenavadnih izginotjih malih kosmatincev. Mnogo jih je namignilo, da ne gre za izgubljene, temveč za ugrabljene kužke. Tako trdi tudi, bivša udeleženka resničnostnega šova Big Brother in srbskega šova Parovi (Pari). »Moj Snoopy je bil ukraden včeraj okoli 15.00 pred našo hišo,« je zapisala in prijatelje prosila, naj razširijo glas o tem. Najditelju ponuja denarno nagrado.Ksenija je po kužkovem izginotju neutolažljiva in pravi, da brez njega ne more živeti. V enem izmed naslednjih zapisov pa je še dodala, da nikakor ni potepuški pes, da zaupa ljudem in obožuje vožnjo z vozili.