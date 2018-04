FOTO: Tudi to so atributi Nove zvezde Slovenije

Natalija Verboten je prava paša za oči. FOTO: Planet Tv

Oriana Girotto, Jasna Kuljaj in Kataya - trojec, ki rad pokaže dekolte. FOTO: Planet Tv

Čeprav v Novi zvezdi Slovenije žiranti iščejo pevske talente, gledalci in gledalke ne morejo spregledati seksi stajlingov, v katerih se v oddajah pojavljaPrsata pevka rada poudari svoje atribute in tega ji nihče ne more zameriti, pravzaprav je njen dekolte prava paša za oči. Svoj dekolte rada poudari tudi, zmagovalke pa so zagotovo komentatorke oddaje Zvezda magazinin. Slednja je celo priznala, da modrčka lep čas ne nosi več, ker jo ta utesnjuje.Priznala je, da modrčke nosi le, ko je to nujno potrebno, na primer na kakšnem nastopu ali prireditvi.V galeriji si oglejte najbolj drzne stajlinge omenjenih voditeljic in žirantk.