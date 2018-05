Izgorelost zahtevala davek, Denis Avdić je padel dol

Multipraktik. To je beseda, s katero najlažje opišemo najbolj priljubljenega radijskega voditelja pri nas, ki pa nas ne zabava le v studiu Radia 1, temveč nas v smeh spravlja tudi na malih zaslonih in v gledališču. Številne obveznosti in le nekaj ur spanca na dan pa so pred letom in pol pri njem zahtevali davek. »Enostavno sem padel dol in pristal v bolnišnici,« nam je zaupal Denis