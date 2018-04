FOTO: Slovenska Playboyeva zajčica na rdečo preprogo brez spodnjic?

Anja Jenko. FOTO: Mediaspeed

Gordana Grandošek Whiddon. FOTO: Mediaspeed

Salome in njene noge. FOTO: Mediaspeed

Na podelitvi medijskih nagrad so slovenske zvezdnice in zvezdniki dobili priložnost, da se pokažejo v svoji najboljši luči. V elegantnih opravah so eni blesteli bolj kot drugi, dame pa so v svečanih toaletah privabljale poglede.A nekatere so bile pri izbiri precej drzne. Med tistimi, ki je tudi tokrat s ponosom razkazovala svoje čare, je bila nekdanja Playboyeva zajčica, ki pa očitno pod svetlečo obleko ni nosila spodnjic.Z visokimi razporki so navduševale tudi nekatere druge zvezdnice, ki so ponosno razkazovale svoje noge. Prava paša za oči je bila plesalka, ki je tudi oblekla številne zvezdnice.Katere so še tiste, ki so se po rdeči preprogi sprehajale in razkazovale svoje noge, preverite v galeriji zgoraj.