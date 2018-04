Tiča je ubil z nožem za rezanje kruha

LJUBLJANA – »Izrazil bi iskreno sožalje družini pokojnika. To dejanje bom obžaloval do konca svojega življenja.« To so besede 21-letnega Stefana Cakića, ki po natanko treh mesecih od prvega srečanja z ljubljanskim okrožnim sodnikom Cirilom Keršmancem čaka le še na izrek sodbe. Ta bo v petek ob 14. uri. Tožilka Tamara Gregorčič ne dvomi, da je 18. junija lani zagrešil uboj.