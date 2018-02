FOTO: Nepremagljiva Ilka

Letošnja prireditev za izbor športnika Maribora, s katero nagradijo najuspešnejše športnike posameznike, klube, trenerje in druge športne akterje v mestu, je potekala v Hotelu Habakuk. Tokrat so bili za najboljše športnike preteklega leta razglašeni: Ilka Štuhec (športnica leta), Ivan Trajkovič (športnik leta), Odbojkarski klub Nova KBM Branik (najboljša ženska ekipa), NK Maribor Branik (najboljša moška ekipa), Gregor Koštomaj (trener leta v individualnih športih) in Darko Milanič (trener leta v ekipnih športih).

Ta priznanja v Mariboru podeljujejo že vse od leta 1973 in tudi letos so o njih odločali glasovi članov strokovnega sveta Športne zveze Maribor in športnih novinarjev mariborskih medijev. Nagrado za posebne dosežke so podelili plesalcema Damirju Halužanu in Ani Maščic ter kapetanu NK Maribor Marcosu Tavaresu. Največ pozornosti sta bila seveda deležna Ilka, ki je imela lani izjemno sezono, in Ivan, ki je na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji osvojil bronasto kolajno in lani zmagal kar trikrat ter skupno petkrat stal na stopničkah mednarodnih tekmovanj. Na prireditvi se je trlo mariborske poslovne in športne smetane, športne kolege je pozdravil tudi Dejan Zavec in številni drugi.