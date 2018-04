FOTO: Ne boste verjeli, kakšen je bil nekoč divji kavboj Renato 

In Renato nekoč. FOTO: Facebook

(26), mehanik iz Nove vasi, je ogrel marsikatero žensko srce pa tudi strl je že številna. Tako namreč pravi sam. Ker ima dovolj letanja s cveta na cvet, se je odločil ljubezen oziroma sorodno dušo poiskati v šovu Ljubezen po domače, v katerem so mu dekleta precej naklonjena.»Živi za danes, ne za jutri,« pravi, ko se ob službi ukvarja z delom na domači ekološki kmetiji. Renato ima rad preproste in delavne ženske, ob tem pa še dodaja, da ne škodi, če so tudi malce divje, tako kot je on sam.Izbrskali smo fotografije izpred sedmih, osmih let, ko je bil Renato še suhljat fantič, ki se je po mnenju številnih njegovih oboževalk prelevil v pravega mačota …V galeriji si lahko ogledate ostale fotografije.