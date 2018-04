FOTO: Mlečna kraljica s krono z biseri

Mlekarna Celeia je v Žalcu slavnostno razglasila (kot smo na kratko že poročali) zmagovalko izbora za 11. mlečno kraljico Zelene doline za leto 2018/2019. S svojim znanjem s področja kmetijstva in mlekarstva si je krono prislužila 20-letna študentka mariborske pedagoške fakultete, smer razredni pouk, Monika Rakun s Polzele, ki bo v vlogi mlečne kraljice spodbujala ljudi k rednemu uživanju mlečnih izdelkov, jih ozaveščala o pomenu zdravega prehranjevanja, aktivno promovirala uživanje mleka in mlečnih izdelkov ter jih ozaveščala o kakovosti domačega, slovenskega mleka brez gensko spremenjenih organizmov. Kar bo, kot je dejala, delala z največjim veseljem in odgovornostjo.



Monika je v brezplačno uporabo prejela osebno vozilo, s katerim se bo eno leto vozila po vsej Sloveniji, in srebrno krono z biseri, ki so jo oblikovali v celjski zlatarni, pod njeno mehko padajočo obleko v zeleni barvi z detajlom mlečno belih biserov pa se je podpisala priznana žalska modna oblikovalka Maja Štamol Droljc. Dodatno noto prestiža je obleki pridala lenta v nežno beli barvi, obogatena z vezenino kot simbolom večletnega zaupanja, varnosti in kakovosti mlečnih izdelkov. Belina simbolizira tudi mlečno cesto, ki na vsakem koraku ozavešča pomen slovenskega mleka in mlečnih izdelkov.



Monika je doma s kmetije, ki je usmerjena v pridelavo mleka. Kot pravi, še z dvema sestrama vedno poprime za vsako delo, saj ne poznajo delitve na moška in ženska opravila. Prav ta izkušnja jo tudi vodi skozi življenje, tako da so nove naloge, novi cilji in nove vloge zanjo vedno nov izziv.