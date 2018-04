S čolnom iskali pogrešanega otroka blizu Postojnske jame

POSTOJNA – V sredo ob 21.49 se je v okolici Postojnske jame izgubil otrok. Gasilci PGD Postojna, člani ZRPS Notranjske in policisti so peš in s čolnom pregledali strugo reke Pivke ter področje od Postojnske jame do Kosovelove ulice v Postojni. V iskalni akciji je sodeloval tudi helikopter policije. Otroka so našli živega in