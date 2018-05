FOTO: Lepotni izbor se je začel v kuhinji

Nika Kar, zmagovalka kuharskega izziva

Pred lepoticami je še nekaj dogodkov.

LJUBLJANA – Eno od mednarodnih lepotnih tekmovanj je tudi Miss Earth. Prioritete mednarodnega ekološkega projekta so povezane predvsem z zaščito narave, ekološkimi vrednotami, varstvom okolja, zdravim življenjem in novimi do okolja prijaznimi energijami, pa seveda predstavitvi nacionalnih turističnih destinacij, če omenimo le nekatere. Lepotni izbor poteka tudi pri nas, letošnji se je začel – v kuhinji. Prvi ocenjevalni dogodek je namreč potekal v Restavraciji Suvor v Kopru, kjer so finalistke pokazale, kako se znajdejo v kuhinji. Pod budnim očesom chefa so pripravljale testenine z različnimi dodatki. Zmagovalka izziva je bila, ki se ni izkazala le pri pripravi jedi, ampak tudi z domiselno dekoracijo.Kuhanje seveda ni edini ocenjevalni dogodek, kar šest so jih pripravili organizatorji, lepotna karava se bo selila po Sloveniji. Tako so finalistke izbora za miss Earth Slovenija 2018 med drugim v sklopu mednarodnega dneva Zemlje obiskale Begunje na Gorenjskem, kjer so se v hotelu Lambergh seznanile z nekaterimi temami ekološke problematike doma in po svetu. Program je vseboval še stilski izziv, nastop pred mikrofonom in kamero kot sestavni del medijske prisotnosti, pa pravilno držo in hojo. Komisija, ki je ocenjevala govorne nastope finalistk, je za najboljšo izbrala, ki je samozavestno odgovarjala na vprašanja iz predstavljene teme ter naredila najboljši vtis.Še nekaj dogodkov je pred finalistkami, ki bodo jeseni stale na finalnem odru: sklepna prireditev bo 15. septembra v Ljubljani, ko bo znano, katera od enajsterice bo nasledila aktualno missin postala miss Earth Slovenija 2018.