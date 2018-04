Vesna Šošterič. FOTO: Pop TV

(34), ki v šovu Ljubezen po domače išče življenjskega sopotnika, s katerim bi si ustvarila družino, je neprepoznavna. Z novo pričesko in skrbno naličena je povsem presenetila in se pokazala še v drugačni, nekoliko bolj ženstveni luči.Na facebook strani Ljubezni po domače so danes objavili fotografije, ki razkrivajo Vesnino preobrazbo. Priznati je treba, da ji svetli prameni in nežen make up zelo pristajajo. Gotovo bodo nad videnim navdušeni tudi njeni snubci.