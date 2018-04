Temperature so se dvignile, z njimi pa so se prebudile tudi rastline. Vse cveti in buhti. A za nekatere je to neugodno. Med tistimi, ki se v obdobju cvetenja soočajo s težavami, je tudi radijec in komik»To ni več cvetni prah, to je solzivec. Pravijo, da rože na tak način seksajo ... In očitno to najraje počnejo v našem nosu,« je pripisal pod spodnjo fotografijo.Imate take težave tudi sami? Kako jih rešujete, komentirajte spodaj.