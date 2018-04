Facebook zablokiral in izbrisal Sebastianov profil!

Facebook je družabno omrežje, ki ga uporablja veliko ljudi po vsem svetu. Eni so aktivni bolj, drugi manj. Ne med prve ne med druge pa ne spada več pevec in plesni pedagog Sebastian.



Zaradi težav, ki jih je imel s facebookom, mu je v nekem trenutku prekipelo, in odločil se je, da se preusmeri nazaj na dobro, staro, klasično spletno stran. In s čim ga je facebook tako razjezil?



»Moj profil so zablokirali brez pravega razloga. Na facebooku tako rekoč nikoli ničesar ne objavljam, ker uporabljamo izključno FB-stran @SEBASTIANpublic, tako da res ne vem, kje je nastala težava. Očitno je nekdo prijavil neaktiven profil, ker je bil vpisan kot Plesna šola Sebastian, ne pa kot oseba, in je Facebook zato brez opozorila ali prošnje po popravku podatkov dostop zablokiral in celo izbrisal profil, prav tako vsa sporočila,« ogorčeno pravi.



Najbrž bo kdo porekel, da se je enako zgodilo že komu drugemu, da Sebastian ni ne prvi ne zadnji in da se takšne stvari pač dogajajo. A za Sebastiana to ni bilo prvič. S FB-stranjo Plesne šole Sebastian so to storili že drugič. »Sklepam, da ima očitno nekdo težavo z nami, predvsem pa sam s sabo,« se priduša popularni pevec.



Ker mu je takšnih igric in nagajanja dovolj, sploh pa ob vsem, kar počne, nima ne volje ne časa še zanje, so z ekipo šli nazaj na uradno spletno stran www.plesnasolasebastian.com. »Vse sile usmerjamo tja. Njen lastnik sem jaz, ne pa razna družabna omrežja, na katerih nekdo brez imena in priimka odloča, kaj in kako potekajo stvari. Tako sami odločamo, kaj bo objavljeno, kdaj, kako in podobno, in mislim, da so stvari tako najbolje rešene, predvsem pa delo poteka nemoteno,« še doda.