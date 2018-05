Estradniki bi bili poslanci

Vilfan, ata Dončić, Hauptman

Matjaž Kosi, čigar diplomska naloga je bila že takrat kritika obstoječega sistema na področju delovnega prava s predlogi za enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo rešitev problematike, je za Bulvar povedal: »Smo travnik, po katerem se je razraslo preveč plevela, sredstev proti temu pa je veliko, samo začeti je treba.«

Štiridesetletna Alenka Gotar, dobro znana po razkošnih pevskih zmogljivostih in slovenski evrovizijski predstavnici iz leta 2007 Cvet z juga, gre v politiko »zato, ker mi ni vseeno za Slovenijo, za njeno prihodnost, v katero bo zrasel moj sin. Živimo v času, ko se vse preveč gleda na stvari in premalo na ljudi, ko se pozablja na malega, poštenega človeka, ko mladi nimajo prihodnosti, starejši namesto pošteno prigaranih penzij dobivajo zgolj drobtinice, ko je zdravstvo luksuz namesto osnovna pravica in ko dostojno živijo samo privilegirani.«

Štiriinpetdesetletni Goran Šarac nadaljuje pot, ki sta jo začela s pokojno ženo, pevko Simono Weiss. Zakaj SD? »Desnemu polu, ki je ugrabil družino, moramo pojasniti, da imamo tudi levičarji družine, a jih razumemo drugače. Kot ne verjamem jaz, tudi pokojna žena ni verjela, da je moški dominanten, ampak da je družina, za katero se je vredno zavzemati, sestavljena iz dveh enakovrednih posameznikov, ki sobivata v spoštovanju in ustvarjata razmere, v katerih se otroci razvijejo v samostojne osebnosti z lastnimi stališči in željami.«

Na kandidatnih listah za junijske državnozborske volitve se je med poslanskimi kandidati znašlo nekaj prepoznavnih športnikov, igralcev ter uveljavljenih glasbenih imen, nekateri od njih po spolzkem političnem parketu stopajo prvič. Če so nekoč ledino orali skupaj, si delili odre, oboževalce, navijače ali poslušalce, danes nekateri stojijo na različnih političnih bregovih.Na listi stranke SMC, v volilnem okraju Ljubljana Center, bo kandidiral igralec, aktualni poslanec, 37-letni. V istem okraju, toda na listi Levica, kandidira igralka, voditeljica in zdajšnja poslanka, 55-letna, na isti listi, a v Ajdovščini, bo kandidirala pevka in igralka, 46-letna, za isto politično stranko pa v radovljiškem okraju kandidira še kuharica in nekdanja sodnica kulinaričnega šovaZdajšnji poslanec Desusa, veliko ime slovenske košarke, 60-letni, bo kandidiral v Kočevju, nekdanji košarkar, 43​-letni, oče košarkarske zvezde, je na listi iste stranke v volilnem okraju Ljubljana Šiška, bivši košarkar, 57-letni, pa je kandidat za poslanca v Litiji, in sicer na Listi Marjana Šarca.Med kandidati na Listi Marjana Šarca so novinarka javnega radia, ki se za poslanski sedež poteguje v škofjeloškem okraju, novinar in nekdanji urednik na nacionalni in največji komercialni televiziji, trenutno direktor občinske uprave v Zagorju ob Savi, kandidiral bo v Zagorju, ter nekdanji radijski voditelj, kandidat v Ljubljani, v volilnem okraju Vič-Rudnik.Na Desusovi listi v okraju Ljubljana Center se bo za svoje mesto v državnem zboru potegoval 76-letni pevec, na listi SMC je bilo sprva načrtovano, da bi se v enem od koprskih volilnih okrajev za poslanski stolček potegoval tudi 63-letni peveciz Portoroža, umetniški vodja festivala Melodije morja in sonca, predsednik krajevne skupnosti Portorož, nekdaj prvo grlo primorskih Faraonov. Pa si je premislil, saj, kot pravi, »pred politiko daje prednost svojemu zdravju, družini in glasbi in je tudi pred izidajo nove plošče«. Poleg pevcev pa se prvič na politični parket podajajo glasbenik, po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, sicer ustanovitelj Moulin Rougea, član Videosexa, avtor in glasbeni producent, ki bo v Zagorju ob Savi kandidiral v novoustanovljeni politični stranki Lista novinarja Bojana Požarja, glasbenik, magister ekonomije, nekdanji glasbeni menedžer in podjetnik, mož pokojne pevke, se bo na listi SD v volilnem okraju Domžale potegoval za svoj sedež v parlamentu, na listi SDS kandidira tudi pevka, magistrica in pedagoginja opernega petja.