Erjavec se bo namočil na Hrvaškem, Jelinčič gre na Štajersko

Janez Janša, Aleš Primc, Miro Cerar, Luka Mesec in Franc Kangler nam načrtov za prihajajoče praznike niso želeli razkriti.

Šarec bo del tradicionalne budnice

Jelinčič se ne bo »kazal pred mediji«

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Dejan Javornik

Prazniki in dela prosti dnevi so se že pričeli, zato se je mnogo Slovencev že odpravilo na dopust. Nekateri državljani so in še bodo za dela proste dni odvihrali proti morju ali v hribe, preverili pa smo, kaj bodo med prazniki počeli slovenski politiki.Predsednik Socialnih demokratovbo prvomajske praznike preživel s svojo družino, s katero bo med drugim odšel na pohod na Golico, kjer v tem času tam cveti morje narcis. Prav tako se bo v času prvomajskih praznikov udeležil številnih obeležij ter prireditev v počastitev dneva upora proti okupatorju ter praznika dela: gre na tradicionalni Šarhov pohod, udeležil se bo kresovanja v Lendavi ter tradicionalnega pohoda na Urban, na obeh prireditvah bo govornik, slavnostni govornik pa bo tudi na tradicionalnem, že 95. prvomajskem srečanju v Kamniški Bistrici.bo dela proste dni preživela malce drugače. »Med prazniki se bom veliko družila, čim več časa bom preživela v naravi in svežem zraku in skuhala bom kakšno dobro kosilo.«bo prvomajske praznike preživel na tradicionalnem prvomajskem praznovanju na Starem gradu nad Kamnikom skupaj z občani Občine Kamnik in drugimi obiskovalci. Pred tem se bo skupaj z Mestno godbo Kamnik udeležil tradicionalne prvomajske budnice.Predsednik SNSbo v času prvomajskih praznikov popotoval po Štajerski od vasi do vasi. Udeležil se bo tako kresovanj pred praznikom kakor tudi prazničnih dogodkov in užival ter sodeloval v vzdušju tega – kot pravi – »pomembnega praznika«. Na velikih prireditvah ga ne bo, saj se tja zgrinjajo predsedniki strank, ki se želijo kazati pred mediji. »Našemu predsedniku je pomembnejše biti med državljani kot pa se drenjati v ospredju, da ga opazijo mediji,« je pojasnil njegov tajnikPredsednik NSibo praznike preživel v domačih krajih, in sicer v Kamniku. Nekoliko več časa bo posvetil svoji družini, obiskal pa bo tudi več prireditev ob prvomajskih praznikih, so sporočili iz stranke.bo vikend preživel v počitniški hiški v Karigadorju, druge praznične dni pa bo preživel v Sloveniji.