Edo izgubil živce in nadrl trenerko

Edo je izgubil živce. FOTO: Planet TV

V šovu The Biggest Loser Slovenija je zopet prišlo do kratkega stika, tokrat na treningu. Trenerkaje namreč dejala, da bo trening prilagodila zgolj, in sicer zaradi poškodovane ahilove tetive, drugi pa da bodo vaje opravljali normalno.se je na odločitev Nataše takoj pritožil: »A jaz sem sposoben za trening po šestih tednih bergel? Je to zdravniško mnenje?« Nataša se ni pustila motiti in mu dejala, da je za začetek sposoben za trening. »Bova prilagodila vaje glede na tvojo starost in sposobnosti.«Nataša je dejala še, da vsakogar v šovu verjetno kaj boli, in jih poslala na trening ...