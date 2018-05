Drama v Masterchefu: To je že sumljivo

Leon je sumničav. FOTO: Pro Plus

V priljubljeni kuharski oddaji Masterchef Slovenija je v petkovi oddaji prišlo do velikega preobrata. Zanj je poskrbel, potem ko se je zaradi načrta, ki mu je splaval po vodi, vdal v usodo, nato pa se je zgodilo nekaj presenetljivega.Med izzivom, ki so ga sodniki poimenovali Samotni otok, ni našel sestavin, s katerimi bi uresničil idejo o mediteranski rižoti, nato pa je le dobil preblisk, da bo pripravil azijsko rižoto. V jed ni verjel, zato je pred sodnike stopil poklapan.pa ga je na njegovo veliko presenečenje razveselil s komentarjem, da je krožnik zelo dober.je takoj komentiral, da se Gašper pretvarja. »Tu je neka igra zadaj, on se dela ubogega Gašperja, ki nima pojma in ne ve, kako se kar koli naredi, potem je pa vse dobro. Meni je to že malo sumljivo.«Gašper mu ni ostal dolžan in je dejal: »Mene je že babi vedno učila, če se zase brigaš, imaš vse življenje dovolj dela. Ti Leonovi očitki, da se pretvarjam, da v bistvu znam bolje kuhati, kot tu pokažem, so popolnoma brezsmiselni in mi gredo prav malo na živce. To bova že razčistila midva z Leonom.«Na koncu sta sicer oba ostala v šovu, domov pa je morala po izločitvenem testu oditi