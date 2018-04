Doktor kemije je ni povabil na erotičen zmenek, ampak na vse kaj drugega

V Ljubezni po domače se je kmet Mihael Kasaš po prihodu treh izbrank odločil za prve zmenke. Potem ko je zadonela pesem, je tisto z najmanj pevskega talenta, Alenko, prvo povabil na malce drugačen zmenek. Da sta na zmenku morala zavihati rokave, ji sprva ni bilo niti najmanj všeč, pričakovala je namreč romantičen večer s šampanjcem in lepo glasbo. Mihael je ob tem dejal: »Mogoče, mogoče, samo tisto nisem jaz.«



Alenka se je pritoževala: »Se mi je zdelo kar malo nevljudno, da te moški že prvič povabi na delo namesto na večerjo, zato sem bila negativno presenečena najprej.« A Mihael je povedal, da ‘normalni zmenki' niso zanj, in ker naj bi Alenka rekla, da so kmečka opravila njena največja nočna mora, si je zadal nalogo, da bo to spremenil. »Vesel bi bil, če bi šla od tod z veseljem do dela na kmetiji,« je dejal.