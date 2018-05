Izgorelost zahtevala davek, Denis Avdić je padel dol 

V delu na televiziji, gledališču in radiu uživa, vendar ne za ceno svojega dobrega počutja.

Resna diagnoza

Denis je na prvo mesto postavil sina Tima, ženo Ano in svoje zdravje.

Multipraktik. To je beseda, s katero najlažje opišemo najbolj priljubljenega radijskega voditelja pri nas, ki pa nas ne zabava le v studiu Radia 1, temveč nas v smeh spravlja tudi na malih zaslonih in v gledališču. Številne obveznosti in le nekaj ur spanca na dan pa so pred letom in pol pri njem zahtevali davek. »Enostavno sem padel dol in pristal v bolnišnici,« nam je zaupalTakrat se je začel zavedati, da je zdravje tisto, kar bi moral človek najbolj ceniti, ne pa se igrati z njim. »Vsem sem dal odpoved. Radiu, televiziji, gledališču. Rekel sem, da ne bom več delal,« se spominja težkih trenutkov, ko ni vedel, ali se bo sploh pobral. Šefi so ga vprašali, kaj bo počel v življenju, pa jim je dejal, da ne ve. Ker mu je bilo vseeno za vse, skrbelo ga je le za zdravje in družino.»Ko sem se pozdravil, sem se vprašal, ali bom v nedogled nadaljeval takšen tempo in po enem letu spet zbolel. Imam otroka. Takrat me je vse skupaj streznilo,« prvič iskreno o bolezni pripoveduje Denis. Na srečo zvestih poslušalcev in gledalcev je dobro premislil, si v življenju postavil prioritete in sklenil, da sta zdravje in družina na prvem mestu, se dogovoril z nadrejenimi, ki so ga razumeli in mu gredo z dopusti na roko. »Počakali so me in mi dali več dopusta, kot sem ga imel prej, v Špas teatru smo se dogovorili, da ne bom imel toliko predstav v času, ko delam tudi na televiziji.«Diagnoza? Izgorelost. Bolezen, zaradi katere zboleva vse več ljudi in jo povzročajo hiter način življenja, stres na delovnem mestu in nenehni pritiski. Če človek ni v takšnem poslu, kot je Denis, težko razume njegov način življenja in tempo, ki ga živi, še posebno pa je težko razumeti, zakaj se loteva številnih projektov. Denis nam je odgovoril tudi na to vprašanje.»To je tako, kot bi poslušal ženo,« odgovori Denis, se malce zamisli in nadaljuje: »Moja žena pa ima odgovor na to vprašanje, in sicer mi pravi, da noče biti stara 60 let, jaz pa ji bom očital, da mi ni pustila tega ali onega. Stvar je v tem, da vse te stvari rad počnem. In zdaj imam to možnost. Ne vem, ali jo bom imel, ko bom starejši. Jaz nisem nikogar prosil za te projekte. Preprosto sem vsem rekel da, nisem pa vedel, kaj vse bo to potegnilo s sabo.«Ker ga je bolezen dodobra pretresla in streznila, ve, kdaj in koliko zmore, še posebno pa se zaveda, da mora večkrat na leto na dopust z družino, da si nabere novih moči, in potem brez težav izpelje vse projekte, ki ga tako zelo veselijo.