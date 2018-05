Denarja zmanjkalo, snemanje prekinili

Da na Planet TV zadeve niso že dlje časa tako ali drugače urejene čivkajo že ptički na veji. Že lani je namreč prišlo do sporov med in po koncu snemanje resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, saj naj bi producenti ostali nekaterim članom ekipe, med drugim Daretu Hriberšku in Špeli Grošelj, dolžni honorarje. Zgodba se menda ponavlja tudi nekaj mesecev pozneje, smo izvedeli iz dobro obveščenih virov, saj težko pričakovane in opevane nadaljevanke Gorske sanje ni več na sporedu. Gledalci se sprašujejo, kaj se dogaja, na Planet TV pa molčijo, dobro obveščeni vir, ki je sodeloval pri soustvarjanju serije pa nam je zaupal, da so vodilni pred kratkim na enem od snemanj ekipi dejali le, da bodo posneli še zadnji del in zaključili. Za to naj bi bila kriva slaba gledanost, poleg tega pa naj bi zmanjkalo denarja oziroma ekipa ni dobila plačila. Ustvarjalci so se zavili v molk, zvesti gledalci serije pa so razočarani. Razočarana je tudi glavna igralka, 19-letna Vesna Ponorac, ki pravi, da se skuša sprostiti s športom in nekako pozabiti na vse skupaj, ob tem pa upa, da bo kmalu dobila novo delo in se spet preizkusila igralskih vodah.