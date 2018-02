Dejan Vunjak pomaga tudi otrokom

Za enega bolj priljubljenih slovenskih glasbenikov Dejana Vunjaka bi kljub mladosti lahko rekli, da je na sceni že stari maček. A novi izzivi se vedno najdejo in tudi Dejan se te dni loteva sicer domačega glasbenega terena v doslej neznani vlogi. Praviloma vedno dobrovoljni mladenič se bo namreč prvič preizkusil kot soorganizator dobrodelne prireditve, ki je za nameček precejšen zalogaj tudi po obsegu. Poleg župana Bovca Valterja Mlekuža, direktorja podružnice Triglava Ivice Vuliča in piarovca Milana Štulca je organizator glasbeno-nogometnega dobrodelnega dogodka Živimo življenje z nasmeškom, ki bo to nedeljo, 28. januarja, ob 15. uri v dvorani Šolskega centra Tolmin v Tolminu.

10.000 evrov so že zbrali za otroke.

Prireditev, na kateri bodo v malem nogometu moči pomerile štiri ekipe iz vrst zlate generacije slovenskih nogometašev, gospodarstvenikov, županov in poslancev ter glasbenikov, je namenjena za otroke s posebnimi potrebami iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Od Modrijanov do Čukov

»Aktiven sem pri dogovarjanju o svojih nastopih in nastopih s skupino Brendijeve barabe, vendar imam pri tem dobrodelnem dogodku tudi tremo. Tokrat namreč ne gre le zame in za nastop, ampak za večjo prireditev tako po organizacijskem obsegu kot po številu nastopajočih in podobno. Kot soorganizator sem prevzel stvari v zvezi z odrom, nastopajočimi in vsem preostalim, povezanim s programom oziroma glasbo. V glasbi sem sicer doma, ampak tokrat sem v takšni vlogi prvič in priznam, da imam tudi malce treme, čeprav stvari potekajo nemoteno. Dogovarjati se le zase je eno, za še toliko in toliko drugih pa nekaj povsem drugega. Sem pa kljub temu zelo vesel, da sodelujem pri takšni prireditvi za otroke,« pravi Dejan.

Ker je poslanica organizatorjev za letošnje leto, da bi vsi živeli z nasmeškom na obrazu, na nedeljsko prireditev vabijo obiskovalce v čim večjem številu.

K sodelovanju je mali Brendi, kot mu mnogi rečejo zaradi podobnosti s pokojnim očetom, povabil vrsto znanih kolegov, od Modrijanov, Čukov, Gadov, Vilija Resnika, Veselih svatov do Poskočnih muzikantov, Muffa, Isaaca Palme in drugih. Program bosta povezovala Milan Štulc in Ervin Čurlič. Nekateri se bodo podili za žogo po igrišču in tudi nastopili na odru.

Vesel, da pomaga

Čeprav se v vlogi soorganizatorja preizkuša prvič, mu gre že pred prireditvijo dobro od rok. Z ekipo so namreč že zbrali deset tisoč evrov. »Zaradi pomanjkanja sredstev letos sicer ne bi mogli izvesti skupnega rehabilitacijskega počitnikovanja ob morju, verjetno pa ni treba posebno poudarjati, kako velikega življenjskega pomena je to zanje. Zato smo res veseli, da lahko pomagamo,« še doda.

Zbirali bodo tudi dodatna dobrodelna sredstva in vsak obiskovalec bo lahko v mozaik primaknil svoj delček.