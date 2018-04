Darko ponosen v soju reflektorjev

Darko Brlek FOTO: MEDIASPEED.net

Festival Ljubljana je vse od leta 1977 član Evropskega združenja festivalov (EFA), ki povezuje več kot 120 festivalov in festivalskih združenj iz 40 držav. Festival Ljubljana bo skupaj z EFA v Ljubljani že drugič (prvič leta 2007 Cankarjevem domu) organiziral 66. generalno skupščino EFA in srečanje Festivalskega združenja EFFE (Evropa za festivale, festivali za Evropo), ki bosta potekala med 11. in 13. aprilom. Ob tej priložnosti bodo še 33. Slovenski glasbeni dnevi.Srečanje z raznolikim programom bo potekalo na več lokacijah po Ljubljani: v mestni hiši, v Grand hotelu Union in na Ljubljanskem gradu. Udeležilo se ga bo 150 soustvarjalcev in organizatorjev ter programskih avtorjev različnih evropskih festivalov in članov združenja EFA, festivalskih alumnov, ki jih načrtno vzgajajo za bodoče prevzemanje direktorskih položajev, prejemnikov oznake EFFE in članov žirije, ki o članstvu odloča, članov Evropske komisije in Evropskega sveta ter drugi., prvi mož Festivala Ljubljana, je bil sicer dolgoletni predsednik združenja EFA. Zanimivo pa je, da je leta 2007 na odprtju zbrane goste pozdravil ljubljanski podžupanje imel druge obveznosti. Letos jih menda nima. Navsezadnje gre za enega vrhunskih kulturno-menedžerskih srečanj na visoki ravni.