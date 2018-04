Redko videno: Cerar in Janša skupaj na kislo župo

Janez Janša je bil deležen domačih dobrot. FOTO: Mojca Marot

Dober nož, dobra miza, okrogel kotel in drva, najboljša so menda bukova, so osnova, a še zdaleč ne vse za dobro kislo župo. A kaj ko vseh skrivnosti tisti, ki se lotijo kuhanja, ne izdajo. No, ja, osnovnih sestavin le niso mogli skriti. To pa so dober kos svinjskega plečeta ali svinjske nogice, krompir, korenje in druga zelenjava, seveda ne manjkajo niti osnovne začimbe, kot so sol, poper in še kaj. Vse drugo so menda že skrivnosti kuharskih mojstrov, ki to niti niso, saj so tisti, ki se kuhanja in vrtenja kuhalnic vsako leto lotijo, najrazličnejših profilov in poklicev.