Celjski Kardashianki mestno priznanje

Hvala, ker ste vzor mnogim prebivalcem našega mesta.« Tako je celjski županpolaskal letošnjim dobitnikom najvišjih priznanj ob prazniku Mestne občine Celje in na slovesnosti podelil 11 celjskih grbov ter naziv častna meščanka.Slednji je pripadelza izjemen ustvarjalni opus, vrhunske uspehe in dosežke na področju literature, oblikovanja in ilustratorstva ter neizbrisen prispevek k razvoju, mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti celjske umetnosti in kulture. Zlati celjski grb je prejel Javni zavod Celjske lekarne, srebrnega pa umetnikin novinar naše medijske hiše, celjski dopisnik Dela, in sicer za delovanje na področju novinarstva, publicistike, literarnega ustvarjanja, alternativne kulture in dobrodelne dejavnosti v lokalnem okolju. Bronasti grb sta za 25-letno delovanje v kulturi, glasbeno mentorstvo in umetniško vodstvo v številnih projektih prejelain, kristalne celjske grbe mladi in uspešni diplomantiinza izjemne študijske dosežke.Žal na podelitvi ni bilo županovega sina Luke, ki je bil med prejemniki kristalnih grbov kot mlad in uspešen diplomant fakultete za farmacijo, ob kar so se nemudoma obregnili nekateri županovi kritiki. A župan je očitke zavrnil z argumentom, čemu bi temu nasprotoval, če si ga tudi njegov sin zasluži. Saj ni on kriv, da je njegov oče župan. Kar je res. Med nagrajenci pa je s svojim videzom izstopala tudi mlada diplomantka mariborske pravne fakultete Tjaša Jager, sicer pripravnica na celjskem višjem sodišču, ki spominja na ameriško zvezdnico. Je bilo pa letos v Celju podeljenih največ kristalnih grbov v zgodovini, kar je, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in nagrade, sicer prvak SLS, pospremil z besedami: »Mi smo svoje delo opravili z veliko mero skrbnosti in odgovornosti, čeprav je bilo težko, saj so bili vsi predlogi zelo dobri. A smo veseli, da imamo v Celju toliko odličnih študentov.«