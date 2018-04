Masterchef kuhinja je ostala brez še enega člana. Tokrat je morala premoč drugim priznati Nina, ki se je v izločitvenem testu pomerila z Anno in s Simone. Ženske so morale pripraviti čokoladni narastek (sufle).



Odličnega je uspelo narediti zgolj Simone. Skoraj prav je narasel, okus je bil dober, zato so jo sodniki brez težav poslali na varno, na balkon.



Anna in Nina sta naredili preveč napak. A eden je bil boljši, je dejal Bine in po dramatičnem premoru razkril, da je boljši okus imel Annin. To je pomenilo, da je konec bitke za mlado Nino.



Sodnik Luka jo je iz kuhinje poslal takole: »Žal se je tvoja pot v Masterchefu končala. Prosim, da odložiš predpasnik in zapustiš Masterchef.«



Nina je bila vidno razočarana in je po izzivu povedala: »Če se ti tako hitro uničijo sanje, ne veš, kako naprej.«