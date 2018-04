Bo Vanja Vardjan (spet) šef zabave?

Kdo bo novi odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija in kdo športnega programa? Mariu Galuniču se namreč na tem položaju, za katerega pravi, »da se z njega ne vidi samo blišč spredaj, ampak tudi vse sranje zadaj«, izteka mandat, ki mu ga je podelil takrat v. d. generalnega direktorja Marko Filli na predlog direktorja Televizije Slovenija Janeza Lombergarja (druga kandidatka je bila Dijana Štraus Svetlik). Miha Žibrat, dolgoletni urednik športa (pravzaprav gre za položaj odgovornega urednika uredniško producentske enote športni program), pa tudi odhaja – v pokoj.



Razpis je bil objavljen, prijave pa na javnem zavodu RTV Slovenija zbirajo do 10. aprila do 24. ure. Kaj zdaj?



Nova urednika naj bi bila imenovana najkasneje do junija 2018 za obdobje štirih let. Na predlog direktorja ali direktorice Televizije Slovenija ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju večine programskih delavcev v uredništvu in ob pridobitvi soglasja programskega sveta RTV SLO ga bo imenoval generalni direktor Igor Kadunc.



V zabavnem oziroma razvedrilnem programu naj bi bil sicer nekaj časa v igri domnevno favorit Ljerke Bizilj Rok Smolej, vendar naj bi si urednik oddaje Dobro jutro (mimogrede: Smolejev uredniški moto je, da je televizija medij, ki deluje terapevtsko na gledalce in tudi ustvarjalce), premislil.



Dozdajšnji šef Mario Galunič molči in ne odgovarja na vprašanje, ali je oddal prijavo ali ne, izvedelo pa se je, da jo je skoraj zagotovo Vanja Vardjan.



