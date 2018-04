Bine: Mrtvo ribo si še enkrat ubila

Tekmovalci, ki so morali v izločitveni dvoboj. FOTO: Pop TV

Jernej je navdušil s svojim zrezkom. FOTO: Pop TV

Kot druga je morala tekmovanje Masterchef zapustiti. Zanjo je bilo usodno kuhanje v paru z, kjer se je izkazala za šibkejši člen. Vladkase ni najbolje znašla in je ob odhodu dejala, da ni pretirano razočarana. Žal ji je bilo le, da ni bolj vztrajala pri svojih idejah in da je vse prepustila Alji.Drugo oddaj je sicer zaznamovala energična, ki je sprva pripravila jed, ki jo je poimenovala tropska ptica, kasneje pa še sadno strjenko. Ko je pred sodnike postavila svojo prvo jed, se ječudil njeni predstavitvi jedi in dejal, da »nič ne šteka«. »Ribo, ki je že bila mrtva, si že enkrat ubila,« je dejal, ko je pokusil njeno kreacijo. Čeprav z okusi ni bil najbolj zadovoljen, pa ga je Anna navdušila s predstavitvijo.S težavami pri kuhanju in kreiranju jedi pa so se spopadali tudi drugi tekmovalci.je pri peki piščanca tik pred koncem ugotovil, da ga ni dovolj spekel, a mu je zaplet tik pred postavitvijo na krožnik uspelo rešiti. »Joj, te kure me bodo še enkrat pokopale,« je dejal.Izločilnega boja pa se je tik pred zdajci rešil, ki je naravnost navdušil s svojim T-Bonom. Nad tem, kako mu je uspel, niso mogli skrivati navdušenja niti žiranti. »To bi naročil v restavraciji,« je dejal Bine,pa je priznal, da so se mu ob pogledu na sočen zrezek pocedile sline.