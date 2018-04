Alpinistični dodatki za zaposlene televizijce

Dodatek za delo v alpinistični opremi, položajni dodatek, dodatek za delo po posebnem razporedu, dodatek za dvojezičnost so le nekateri dodatki, ki jih izplačujejo na RTV SLO.

-erica prejema k plači še položajni dodatek.

Nedeljsko delo se splača

O plačah na RTV je veliko besed. Osnovne so v povprečju višje od povprečne za radijsko in televizijsko dejavnost v Sloveniji (po izračunu statističnega urada). Novinar dobi, odvisno od področja, nalog in stopnje izobrazbe (poročevalec, dopisnik iz Slovenije ali zamejstva, komentator), od 1600 do 4300 evrov bruto. Običajni voditelj oddaj prejme nekaj manj kot 2400 evrov, urednik oddaj nekaj manj kot 2700, urednik programa okoli 3500, voditelj osrednjih oddaj (TV Dnevnika in Odmevov) pa nekaj manj kot 3400 evrov. Gre za bruto zneske, seveda pa brez dodatkov!

Tisočaki za stalno pripravljenost

Naša nacionalka je v dvanajstih mesecih lanskega leta za dodatke k plačam svojih zaposlenih izplačala deset tisočakov manj kot dva milijona evrov, kažejo podatki, ki so nam jih posredovali z RTV. In se tako pridružili (pravzaprav nadaljevali trend, ki traja že vrsto let) skupini državnih institucij, ki si tako »popravljajo« osnovne plače. Mimogrede; se še spomnite, gospodje, gospe, tovariši in tovarišice, kako je ta ista nacionalna televizija problematizirala dodatke za stalno pripravljenost, češ da si nekateri v javnem sektorju tako povečujejo osnovne plače?Zdaj pa k podatkom. Uradnim! RTV Slovenija ima približno 2150 redno zaposlenih in prav večini med njimi je decembra lani skupaj nakazala 4,245.000 evrov bruto za plače za november. Zgolj za dodatke 1437 zaposlenim je bilo skupaj nakazanih 182.300 evrov.Podatki razkrivajo še, da so na Kolodvorski za dodatke največ izplačali oktobra (196 tisočakov), najmanj pa julija (126 tisočakov). Največ prejemnikov dodatkov je bilo decembra (1437 redno zaposlenih, ki jim je bil obračunan vsaj eden izmed dodatkov), najmanj pa avgusta (1179 redno zaposlenih).Največ, 1511 zaposlenih, je prejelo dodatek za nedeljsko delo, za katero so na RTV namenili tudi največ denarja, in sicer 814 tisočakov. Mentorski dodatek na drugi strani je prejelo le šest zaposlenih, skupaj v celem letu 1316 evrov.In kakšne dodatke še prejemajo redno zaposleni na RTV? Nočni dodatek je lani prejelo 1339 posameznikov, skupaj so jim izplačali malo manj kot 161.000 evrov. Dodatek za državni praznik so izplačali 998 zaposlenim v višini 235.000 evrov. Slabih 11 tisočakov so izplačali 90 zaposlenim za višinski dodatek, 147 zaposlenih pa je za dodatek za deljeni delovni čas prejelo slabih 3900 evrov.Dodatek za stalno pripravljenost (taisti dodatek, ki ga je taista TV problematizirala) je bil izplačan 283 zaposlenim v skupni višini malo manj kot 183 tisočakov. Tudi dodatek za delo v alpinistični opremi so izplačali – 19 tisočakov in pol – svojim 37 delavcem. 124 jih je dobilo dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat (41 tisočakov in pol), 59 je pripadel položajni dodatek (slabih 70 tisočakov), dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času je prejelo 1246 zaposlenih (dobrih 94.000 evrov), dodatek za delo po posebnem razporedu in več prekinitev pa 177 zaposlenih (nekaj več kot sedem tisočakov).Dodatek za izmensko delo je dobil 31 zaposlenih (skupaj so prejeli 14 tisočakov in pol), za dvojezičnost pa 288 zaposlenih v višini tretjine milijona evrov. Prav dodatek za dvojezičnost se v povprečju, kažejo podatki, najbolj izplača. V celem letu je v povprečju vsak posameznik, ki je prejel ta dodatek, dobil dodatnih 1159 evrov (na mesec v povprečju 95 evrov). V povprečju ni slab niti položajni dodatek; 59 zaposlenih, ki so ga prejeli, je v povprečju v celem letu dobilo po 1181 evrov.Mimogrede; v eni od številnih anonimk, ki krožijo po hodnikih nacionalne televizije in – seveda – zunaj nje, je med drugim očitan tudi že omenjeni dodatek na dvojezičnost. Tega naj bi prejemalo veliko več zaposlenih, kot pa bi jim to pripadalo. Na Kolodvorski to sicer zanikajo, črv dvoma pa vseeno ostaja.