Zvezdnik belih strmin je očka: Deklica je

Rok Marguč, slovenski deskar na snegu, ki bo prihodnji mesec dopolnil 31 let, je predčasno dobil najlepše darilo na svetu. Rok in njegova žena Tina, ki sta si večno zvestobo obljubila aprila lani na Rogli, sta namreč postala oče ina mama. Medtem ko se nekateri slovenski zimski junaki že pripravljajo na novo sezono, drugi pa počitnikujejo in si nabirajo moči, Rok menja plenice in pestuje malo lepotičko, ki sta jo s Tino poimenovala Zala.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«