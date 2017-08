Zvezdi plesnih šovov

Že nekaj časa je znano, da se bo plesalka in dvakratna svetovna prvakinja Nadiya Bychkova pomerila v najbolj gledanem angleškem plesnem šovu Strictly Come Dancing, in medtem ko se ona pripravlja na eno največjih plesnih izkušenj v karieri, so s POP TV sporočili, da se spomladi na male zaslone vrača druga sezona plesnega spektakla Zvezde plešejo, ob tem pa so razkrili prvega profesionalnega plesalca, ki ga bomo lahko občudovali.

To je Miha Vodičar, njen dolgoletni soplesalec. Ljubljančan, ki se ukvarja tudi s trenerstvom plesnih parov, je o novem izzivu povedal: »Spremljal sem prvo sezono in všeč mi je bilo, kako je produkcijska ekipa odlično oblikovala plesno ekipo in profesionalno izpeljala šov. To me je pritegnilo, tako da smo na razgovoru hitro našli skupno točko. Veselim se sodelovanja in plesne pomladi.«

