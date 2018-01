Zvezde plešejo: veste, katerih plesalcev letos v šovu ne bo?

Bliža se pomlad, z njo pa bodo na male zaslone komercialnih televizij prišli novi šovi. Med tistimi, na katere mnogi že nestrpno čakajo, je tudi plesni šov Zvezde plešejo. Na Pop TV so v teh dneh razkrili ime prvega zvezdnika, ki bo letos plesal v šovu, že pred časom pa so napovedali tudi nove profesionalne plesalce.

Šovu se letos pridružujejo eden najboljših in najuspešnejših slovenskih plesalcev, dvakratni svetovni prvak v kombinaciji desetih plesov Miha Vodičar, mladi plesalec Arnej Ivkovič in plesalka ter koreografinja Gordana Gradošek Whiddon, ki je nastopala tudi v šovu So You Think You Can Dance.

Žal pa letos v šovu ne bomo gledali Jerneja Brenholca, ki je v prvi sezoni plesal s simpatično Urško Markež Vučak, Lejne Karić Lubarda, ki je plesala v paru z Igorjem Štamulakom, in Nejka Levaka, ki je po plesnem parketu vrtel Iryno Osypenko Nemec.

Urška in Jernej #urskajernej #zvezdeplesejo A post shared by Zvezde plešejo (@zvezdeplesejo) on May 7, 2017 at 12:33pm PDT

Igor in Lejna #igorlejna #zvezdeplesejo A post shared by Zvezde plešejo (@zvezdeplesejo) on May 7, 2017 at 12:15pm PDT