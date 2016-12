ZVEZDE 2016: Od Mirelce do Angelce, seks v živo in prepoved splava

Zbrali smo nekaj slovenskih zvezdnikov, ki so v letošnjem letu poskrbeli, da se je o njih govorilo podolgem in počez. Že v začetku leta je kar nekaj prahu dvigovala Mirela Lapanović, ki smo jo lahko spremljali v resničnostnem šovu Big Brother. Njeno predajanje spolnim užitkom si je ogledala širna Slovenija za promocijo pa je skrbela tudi z aferami in odmevnimi izjavami .

Na slovenskih socialnih omrežjih sta se letos pojavila nova obraza. To sta Pero in Pico. Njuni pravi imeni sta Aleksandar Repić in Pero Martić je javnosti znan kot fant, ki je vlomil v hišo Big Brother v Ljubljani , »ukradel« avtobus ljubljanskega LPP, se vozil na zadnjem delu tovornjaka znanega diskontnega trgovca ... V letošnjem letu sta pridno skrbela za svojo prepoznavnost, ena izmed zadnjih potegavščin je bila grožnja Zoranu Jankoviću . Ta ju je celo sprejel v svoji pisarni.

S svojo izjavo pa je razdelila Slovenijo ostrojezična Angelca Likovič , ki je v pogovorni oddaji Tarča, ki je potekala na temo splava izrekla te besede: »Vsak otrok je spočet z ljubeznijo, razen tistih, ko so ženske posiljene. Tudi tem posiljenim ženskam je treba pomagati, da rodijo otroke, ker potem bodo srečne. Tiste posiljevalce pa lahko zapremo.« Na njene besede so se šokirano odzvali številni Slovenci, med drugim tudi Jasmina Jamnik, ki je zapisala : »Upanje umre zadnje ... pravijo. Veliko ga res ni več.«

Nov mejnik pa so dosegli gaunarji z gorenjske, ki so s svojim filmskim prvencem Pr’Hostar podrli kar nekaj rekordov in pristen gorenjski dialekt ponesli po širni Sloveniji. Gorenjski »gaunarji« so gledalce osvojili s svojimi kratkimi filmi, ki so jih objavljali na spletu.

Pri pogledu nazaj pa seveda ne moremo mimo edinstvenega dogodka, da je prvič v zgodovini prva dama ZDA postala Slovenka . O Melaniji se je na veliko govorilo, ko pa ji je uspel veliki met so mediji eksplodirali. Ne samo svojega imena, v svet je ponesla tudi ime naše države in svoje rojstne Sevnice .

Na koncu leta pa je za škandal poskrbela naša največja smučarka vseh časov Tina Maze, ki se je pred svojim zadnjim uradnim smučarskim nastopom hudo sporekla s predstavniki Smučarske zveze . Natančneje se je z njimi kar preko medije spopadel njen trener in partner Adrea Massi, ki je znan po svojem ostrem jeziku. Na koncu so si le podali roke in zakopali bojno sekiro . Tako se lahko že v začetku leta veselimo njenega velikega nastopa na Zlati lisici.

Tako so pretresali sceno novi in stari obrazi slovenskega medijskega neba. Kaj nam bo prineslo leto 2017 pa bomo videli.