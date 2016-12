Zvezdano Mlakar so zaznamovali oče, akademija in ločitev

»Kot otrok sem imela strahotne izkušnje in sem se pozneje čudila, da me ni vrglo. Lahko bi bila zafrustrirana, nemočna sovražnica življenja, ki bi se povsem prelevila v žrtev. To žrtev sem sicer kar nekaj časa gojila, sedaj pa sem prav alergična na te občutke, ko se še pojavijo v meni. Prepoznam jih in se pogovorim s sabo,« je povsem iskrena.



»Prelomni trenutek je bila smrt očeta, ki je naredil samomor. Od njega sem dobila sporočilo nevrednosti in tega, da se moram za pozornost ves čas boriti, da nisem dovolj dobra. Zaznamovala me je tudi igralska akademija, kjer so imeli v mojih časih navado, da so te povsem razstavili. Prišla sem nadarjena in cela, tako da me ni bilo treba tako do temeljev razstaviti, kot so me. Deset let sem se nato spraševala, ali sem igralka ali nisem. Tega mi ni bilo treba delati, bila pa sem tako nesamozavestna, da sem jim verjela. In tako živeti ni bilo fino,« se spominja ne prav lepih let.



»Nato sem dobila še take partnerje, ki so to potencirali. Ko sem se razšla z očetom svojega prvega sina, se mi je začelo svitati, da mogoče je pa problem v meni, ne v drugih. Zelo sem si želela svoje družine. Zato sem si, ko sem srečala sedanjega moža, rekla: 'Tu bom pa ostala. Kar me tu čaka, bom oddelala, to šolo bom naredila.' Ta moja odločitev in potrpežljivost sta bili, to vidim sedaj, dobri. Ker bi se tudi z njim že zdavnaj razšla in bi spet nekaj 'bluzila'. To, kar mi je namenjeno in moram spoznati, moram itak oddelati. Ne nazadnje imam tri sinove. Živela sem v ženski energiji, z mamo in sestro, nato pa sem dobila paket surove moške energije, jaz pa že vse življenje živim za druge … Samo zlagalo se je, kot se mora. Mislim, da me je v vsem rešila samo moja ljubezen do življenja, ampak vedno sem pa za vse nato dobila neverjetna darila.«



