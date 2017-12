Zvezdana Mlakar odpre srce in hišo

Letošnji božični večer je bilo na ranču Zvezdane Mlakar spet toplo in zelo prijetno, družinsko. »Pri večerji nas je bilo za mizo 16, in niso bili le moji sinovi, mama in družina. Vedno povabim tudi tiste, za katere se mi zdi, da bi na ta večer lahko bili sami ali osamljeni in vesela sem, če se odzovejo in se nam pridružijo,« pove Zvezdana. »Pri nas so ti večeri zelo 'po domače', kar pomeni, da ne letam po trgovinah, ampak večerjo pripravim in skuham iz tega, kar smo pridelali in imam doma.

»Pri nas so ti večeri zelo 'po domače'.«

Brstični ohrovt sem na primer nabrala tik pred večerjo, nato pa smo z nečakinjo in vnukinjo spekle še piškote in naredile čokoladne kroglice. Otroci so potem gledali Harryja Potterja, ostali pa smo malo za šalo, malo pa tudi zares, pogledali v Osho karte,« opiše božični večer. »Osho je zanimiv, ker vse opiše na prijazen način, je pa, kot vedno, vsak dobil ravno pravo karto zase. Moji mami je na primer pisalo, da je kot levinja, kar tudi je, jaz pa sem dobila karto velikih sprememb, kar tudi drži. Lepo smo se imeli,« je zaključila veselo Zvezdana.

