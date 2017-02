Zvezda oddaj Ana kuha na sodišču, toži jo režiser

Priljubljena kuharska voditeljica Ana Žontar Kristanc je pretekli teden morala na sodišče. Tožbo proti njej je vložilo podjetje Felina, d. o. o., ki je v lasti režiserja oddaje Ana kuha Petra Bratuše. Gre za oddajo, ki so jo 2013 in 2014 predvajali na komercialni televiziji Pop TV. Kot nam je uspelo izvedeti, so se odnosi skrhali že v času snemanja oddaj, razhod pa naj bi bil vse prej kot lep. V vseh teh letih voditeljica in produkcijska hiša očitno še vedno nista pomirili strasti. Zaradi domnevnega kršenja pogodbenih obveznosti in posega v avtorske pravice se je Bratuša odločil, da poišče pravico na sodišču.

Napovedal boj proti »cukeraciji«

Kje točno je prišlo do spora, smo želeli preveriti pri Žontar Kristančevi, a se je zavila v molk, je pa Bratuša pojasnil, zakaj se je odločil za tožbo. »Zdi se mi, da v času, ko si pogodbeno obvezan narediti knjigo Ana kuha 2 in v istem čas narediš knjigo z naslovom Anina kuhinja in je izgovor za neizpolnitev obveznosti skrb za novorojenca, je to precej nenavadna okoliščina.«

Ob tem je še dejal: »Kot tudi to, da kot skrbna mama, ki skrbi za svoje otroke, na svoji spletni strani spodbuja družine, da ob 'zdravih' obrokih konzumirajo kokakolo, ki je dokazano nezdrava, prav za populacijo, ki jo nagovarja. Kar odkrito preziram in se bom tudi v prihodnosti boril proti tej 'cukeraciji'.«

Vse, kar imajo ustvarjalci, so ideje

Bratuša je še dodal, da so edini kapital, ki ga imajo ustvarjalci, ideje. »Spoštovanje avtorskih pravic in pogodbenih dogovorov sta dve osnovni področji, ki varujeta delo ustvarjalcev pred krajo in zlorabo.« V nadaljevanju je pojasnil, ko pride do namernih prestopov pravil poštenega sodelovanja, se je treba vprašati, ali zakon o avtorskih pravicah še sploh velja. Ker je po njegovem mnenju prišlo do kršenja pogodbenih dogovorov, se je Bratuša prvič po 22 letih vodenja produkcijske hiše odločil, da gre na sodišče in tam poišče pravico.