Žurka  za Šoparja

Legenda popularne informativne oddaje na TV Slovenija Janko Šopar se je poslovil z malih zaslonov. Ob odhodu v pokoj so mu sodelavci v slovo priredili zabavo, na katero je bila povabljena tudi nova voditeljica Jelena Aščić. Ta bo brkatega Celjana zamenjala že v ponedeljkovi oddaji. »Bilo je čustveno in zabavno,« so na zabavi ob odhodu voditelja, ki je bil z njimi 566 oddaj, povedali njegovi sodelavci.

Z Jankom je ob njegovem slovesu s televizije poleg sodelavcev in Jelene nazdravila tudi direktorica Televizije Slovenija dr. Ljerka Bizilj.