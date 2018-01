Žur brez zavisti in žena

Slovenski glasbeniki se večinoma srečujejo na nastopih, a družijo se tudi v prostem času. Med letom, ki poleg tega že tako mimogrede mine, je časa za takšna druženja sicer bolj malo, v teh še kar nekako prazničnih dneh pa obvezno najdejo in uskladijo dan oziroma večer, ki ga namenijo samo zase.

Zato smo pa potem nekaj časa doma bolj pridni.

Andrej Svetlin iz ansambla Svetlin, Anže Zavrl iz ansambla Gadi, Aleš Jurman iz ansambla Saše Avsenika, Domen Kovač iz ansambla Jureta Zajca in še nekateri se tako že štiri leta zapored srečujejo, da poklepetajo, kaj dobrega pojedo in popijejo in predvsem, da se imajo dobro. Eno od pravil teh tradicionalnih srečanj je, da gre za moški večer, se pravi, da žene in otroci ostanejo doma.

4. srečanje je bilo tokrat.

»Srečanj, ki so že tradicionalna, se udeležujemo predvsem glasbeniki iz našega okoliša, seveda pa je dobrodošel tudi vsak drug, saj dobra družba ni nikoli prevelika. Čeprav smo vsi na sceni, se odlično razumemo. Ni zavisti, ni konkurence, ampak se normalno družimo in pogovarjamo o vsem, tudi o glasbi in naših načrtih, izmenjujemo si mnenja in podobno. Prihajamo z veseljem, saj se imamo vedno dobro, a na teh srečanjih ne nastopamo,« pravi Andrej Svetlin. In čeprav na teh srečanjih ni žena in partneric, menda nimajo policijske ure, ampak svobodo po lastni presoji, če je treba, tudi do poznih ur. »Zato smo pa potem nekaj časa doma bolj pridni,« še doda.