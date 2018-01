Župan zaradi šova na Filipinih pred komisijo

S prvo etapo med Limo in Piscom, dolgo 272 kilometrov, se danes začenja že 40. izvedba tradicionalnega relija Dakar, ki si je v preteklih desetletjih pridobil sloves ene najtežjih vzdržljivostnih preizkušenj za tekmovalce in avtomobilsko tehniko na svetu. Po letu 2008, ko je prisilno miroval, se je leta 2009 vrnil; vendar le po imenu, saj ga gostijo v Južni Ameriki (Peru, Bolivija, Argentina). Dolgo je bil stalnica tega vzdržljivostnega tekmovanja tudi Miran Stanovnik, saj se je kar 18-krat udeležil te dirke. Letos ga ne bo, ker se župan občine Log-Dragomer (županstvo je prevzel leta 2014; op. p.) ukvarja s povsem drugimi zadevami. Ena med njimi je Komisija za preprečevanje korupcije.

Do leta 2014 je bil Stanovnik stotnik poveljnik športne enote SV. V mandatu 2014–2018 je župan občine Log-Dragomer.

Ta Miranu Stanovniku, županu občine Log-Dragomer, očita, da je »pri posredovanju podatkov v postopku izdaje dovoljenja komisije za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika komisiji zamolčal vodenje oddaje Survivor (leta 2016 na Filipinih; op. p.) ter druge relevantne podatke (časovno obremenitev, koriščenje izrednega plačanega in neplačanega dopusta, nepredložitev pogodbe, s katero je že razpolagal, ter zamolčanje dejstva, da dejavnost že opravlja); da je poslovni subjekt, s. p., odprl pred izdajo dovoljenja komisije in da je opravljal pridobitno dejavnost vodenja oddaje Survivor, ne da bi za opravljanje dejavnosti prejel dovoljenje. Skratka, da je dirkač in župan Stanovnik kršil integriteto župana.

Da bo zadeva zanj še hujša, postajajo vse glasnejši tudi nekateri prebivalci (volivci?) »njegove« občine, in v medijih (med nezadovoljnimi je tudi Mitja H. Pleško iz Dragomerja, ki je svoje nezadovoljstvo objavil v Delu) opozarjajo na »številne nepravilnosti in nezakonitosti pri ravnanju župana Stanovnika«.

Slednji prek svojega pravnega zastopnika, odvetniške pisarne Zoran Korenčan, d. o. o., iz Ljubljane odgovarja, da so »ugotovitve komisije nepravilne in nezakonite. Bistveno je kršila določbe postopka, nepravilno in nepopolno ugotovila dejansko stanje ter zmotno uporabila veljavno materialno pravo.«

Odvetniška pisarna je komisiji še sporočila, da »skladno z načelom zakonitosti ugotovljeno ravnanje Mirana Stanovnika ni v neskladju z zakonom o integriteti, dolžnosti in obveznosti, ki naj bi jih kršil, v zakonu niso določene. V predmetnem postopku je zgolj komisija tista, ki krši načelo zaupanja v pravni red in pravno državo, s tem ko samovoljno ugotavlja kršitve brez zakonske podlage, krši temeljna načela prekrškovnega in ustavnega prava ter nedopustno posega v ustavno varovane pravice Mirana Stanovnika … Priznane ima vse temeljne človekove pravice ne glede na njegov status občinskega funkcionarja in tega se mora zavedati tudi komisija. Komisija ni nadustavni organ, ki bi lahko Miranu Stanovniku omejil varstvo po načelu zakonitosti, zato naj nemudoma ustavi predmetni postopek in preneha navedene kršitve,« so še zapisali v odvetniški pisarni.

Tako je dirkač Stanovnik kot župan udeležen v še eni dirki. Tokrat pravni, ki pa utegne biti daljša kot reli Dakar. Do cilja te je namreč še kar veliko etap.