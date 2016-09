Župan Kamnika med gasilsko akcijo skoraj zdrsnil v luknjo

Plemenito poslanstvo gasilstva v vrste pogumnih mož v rdečem pritegne tudi posameznike drugih poklicev. Med prostovoljnimi gasilci ne manjka znanih obrazov, ki pa svojih gasilskih podvigov po navadi ne obešajo na veliki zvon. Prostovoljni gasilec je tudi župan občine Kamnik Marjan Šarec, ki se je gasilcem pridružil še v študentskih letih.



H gasilcem še med študijem



»Želel sem biti koristen. Potreboval sem drugo okolje, drug svet. V lokalno gasilsko društvo sem se včlanil na povabilo starejših tovarišev, ker sem videl, da lahko tako najbolj neposredno pomagaš ljudem,« pripoveduje kamniški župan, že 16 let član PGD Šmarca. Pri gasilcih je opravil tudi tečaj za strojnika.



Akcija vetrolom



»Malo po tistem, ko sem začel aktivno sodelovati, se je v nekem obdobju odvila serija požarov, tako da smo imeli kar dosti akcij. Največja je bila akcija leta 2008, ko je vetrolom podrl skoraj vso vas Gozd,« se spominja Šarec. Še ob enih zjutraj smo gasilci prekrivali strehe s polivinilom, ki bi prebivalce vsaj začasno zaščitil pred neusmiljenimi vremenskimi razmerami – početje, med katerim je današnji župan skoraj zdrsnil in padel skozi seno v nižje nadstropje. V času županskega mandata pa je bil najhujši žled leta 2014, ko je bilo pol občine odrezane od sveta.



Gasilci so junaki



»Mnoge gasilske akcije so junaške, saj dajo fantje resnično vse od sebe. Še posebej to velja za prometne nesreče, pri katerih imajo ogromno odgovornost. Človeka je treba pravilno izrezati iz pločevine in ga izvleči iz vozila, da mu ne narediš še večje škode in izvedeš reševanje, kot je treba. Zase pa ne morem reči, da sem imel kako junaško akcijo,« se nasmehne. »Odkar sem župan, imam bolj štabno vlogo, saj je bolj usposobljenih ljudi dovolj. Če pa pride takšna situacija, pa tudi priskočim na pomoč,« pravi.



V društcu tudi hčerka



Šarec verjame, da je pomembno vključevanje mladih v organizacije, kot je gasilska. »Kadarkoli imam priložnost, vabim mlade v našo organizacijo, jih sprašujem, če so ali če bi želeli biti člani. Največ pa vidijo v zgledu. Kjer vidijo, da so gasilci urejeni, tam bodo mladi sami z veseljem prišli zraven,« meni. Članici društva PGD Šmarca pa sta tudi njegovi hčerki, devetletna Vivijana in sedemletna Gabrijela.

